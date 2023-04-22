العالم اليوم - رغم الهدنة.. تصاعد وتيرة الاشتباكات في الخرطوم وأم درمان

انتم الان تتابعون خبر رغم الهدنة.. تصاعد وتيرة الاشتباكات في الخرطوم وأم درمان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أبريل 2023 11:24 صباحاً - أفاد مراسلنا في السودان، السبت، بوقوع اشتباكات في محيط القصر الرئاسي والصحافيات وحلة حمد وشمبات ومناطق في أم درمان.

وأوضح أن معارك بأسلحة ثقيلة في وسط الخرطوم وتحليق للطيران الحربي في مناطق عدة، لافتا إلى وجود بطء في بعض شبكات الإنترنت في الخرطوم.

وذكر الجيش السوداني: "بالرغم من رصدنا المخالفات نؤكد التزامنا بالهدنة حرصا على النواحي الإنسانية".

وأضاف: "قوات الدعم السريع هاجمت سجن الهدى وأطلقت سراح عدد كبير من النزلاء".

من جانبها، نفت قوات الدعم السريع الأنباء المتداولة بشأن اقتحام أحد السجون وإطلاق سراح السجناء.

وتبادل الطرفان الاتهام بخرق الهدنة، حيث تبادل جنود الجيش ومسلحون من قوات الدعم السريع إطلاق النار في أحياء من العاصمة حتى أثناء صلاة العيد.

وفي وقت سابق، أظهرت لقطات بطائرات مسيرة بضعة أعمدة دخان في أنحاء الخرطوم والمدن القريبة الأخرى، التي تمثل معا واحدة من أكبر المناطق الحضرية في إفريقيا.

وأودت المواجهات بحياة المئات في العاصمة وفي غرب السودان أساسا وتدفع ثالث أكبر دولة في قارة إفريقيا إلى كارثة إنسانية في بلد يعتمد ربع سكانه بالفعل على المساعدات الغذائية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن 413 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 3551 منذ اندلاع القتال في السودان قبل 6 أيام، ومن بين القتلى 5 على الأقل من موظفي الإغاثة.