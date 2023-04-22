العالم اليوم - بدعم من الأرباح الفصلية.. أسهم أوروبا تصعد للأسبوع الخامس

انتم الان تتابعون خبر بدعم من الأرباح الفصلية.. أسهم أوروبا تصعد للأسبوع الخامس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أبريل 2023 11:24 صباحاً - سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعًا للأسبوع الخامس على التوالي، بعد أن صعدت في آخر جلسات التداول، الجمعة، بدعم من الأرباح الفصلية القوية بأسهم شركات "ساب" للبرمجيات و"إيسيلور لوكسوتيكا" للبصريات، مما عوض التراجع في شركات التعدين.

وارتفعت الأسهم الأوروبية أكثر من اثنين بالمئة حتى الآن هذا الشهر مع تراجع المخاوف من حدوث أزمة مصرفية وأصبح المستثمرون يتطلعون إلى موسم الأرباح.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية بنسبة 0.36 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.

وفي تداولات الجمعة، سجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 0.4 بالمئة، إذ قفزت أسهم شركة ساب للبرمجيات بنسبة 5.2 بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من عام، بعد إعلانها عن عائدات في الربع الأول فاقت توقعات المحللين وعن تخطيطها لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في منتجاتها.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا الأوروبية بنسبة 0.9 بالمئة وأسهم الرعاية الصحية 1.7 بالمئة ليتزعم كلاهما المكاسب في القطاع.

وقفز سهم "إيسيلور لوكسوتيكا" بنسبة 6.3 بالمئة، ليكون من أكبر التعزيزات لمؤشر ستوكس القياسي، بعد أن أعلنت شركة صناعة النظارات الفاخرة عن ارتفاع في عائدات الربع الأول نتيجة انتعاش للنمو تقوده الصين.

وكانت شركات التعدين هي الأكثر تخلفا بعد أن هبطت 3.8 بالمئة نتيجة انخفاض أسعار النحاس نظرا لتوقعات ضعف الطلب.

واقترب المؤشر من أدنى مستوى في شهر واحد.

وارتفعت أسهم مجموعة مرسيدس بنز 1.4 بالمئة مع إعلان الشركة نتائج أعلى من توقعات السوق للربع الأول.