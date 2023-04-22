الخارجية الروسية: قد نعيد النظر فى مسألة نشر صواريخ باليستية غرب البلاد

جدة - نرمين السيد - أكد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية جريجورى ماشكوف، اليوم السبت، أن موسكو قد تعيد النظر فى موقفها حيال مسألة نشر صواريخ باليستية متوسطة وبعيدة المدى على الحدود الغربية للبلاد.





وأشار ماشكوف، فى تصريحات له حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إلى أن هناك طابعا غير منضبط لسباق التسلح الصاروخى، موضحا أن واشنطن وحلفاءها يعملون على تطوير قدرات الأسلحة الصاروخية بهدف تحقيق التفوق العالمى على روسيا والصين.

ولفت إلى أن فراغا استراتيجيا سيتشكل بعد انتهاء سريان معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية المبرمة بين موسكو وواشنطن، مؤكدا ضرورة مطالبة روسيا ببناء إمكانات صاروخية تكتيكية لمواجهة أى تحديات أمنية والاستعداد لكافة السيناريوهات.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تواصل المعارك فى الجزء الغربى من مدينة أرتيومفسك (باخموت)، مشيرة إلى أنه تم إحباط عدة محاولات للقوات الأوكرانية لشن هجمات مضادة فى المنطقة.

وذكرت الوزارة أنه تم تحييد نحو 520 عسكريا أوكرانيا على محاور القتال، فضلا عن إحباط عمل 4 مجموعات تخريب وتدمير 140 موقعا لقوات كييف و4 مستودعات للذخيرة الوقود.

من جانبه، أكد القائم بأعمال رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين تقدم القوات الروسية لتحرير مدينة أرتيومفسك (باخموت)، مشددا على أن الوضع هناك لا يزال متوترا.

وأكد حاكم مقاطعة كورسك الروسية رومان ستاروفويت أن القوات الأوكرانية استهدفت بلدية ريلسكى التابعة للمقاطعة أكثر من 20 مرة.

وكتب ستاروفويت، فى صفحته على موقع (تليجرام) حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أنه "تم تسجيل أكثر من 20 غارة أوكرانية على عدة قرى فى المقاطعة، إلا أنه لم تقع أية إصابات أو أضرار فى صفوف المدنيين أو ممتلكاتهم"، وأضاف أن القصف الأوكرانى ترك قرى أوبيستا ولوكوت ونوفوإيفانوفكا بدون كهرباء نتيجة تضرر شبكة توزيع الكهرباء.

وتقع بلدية ريلسكى على الحدود مع مدينة سومى الأوكرانية، حيث تتعرض للقصف الأوكرانى بشكل مستمر، وتستهدف القوات الأوكرانية المناطق الروسية الحدودية بشكل شبه دائم باستخدام المسيرات، وغيرها من الأساليب.