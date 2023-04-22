العالم اليوم - الجيش السوداني: سنؤمن المساعدة لإجلاء رعايا وبعثات دول

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أبريل 2023 01:19 مساءً - أعلن الجيش السوداني، السبت، أن قائده عبد الفتاح البرهان "وافق على تقديم المساعدة اللازمة لتأمين إجلاء رعايا عدد من الدول وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد"، وذلك إثر الاشتباكات المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان:
- "ينتظر أن تبدأ عملية إجلاء كل البعثات التي تطلب دولها ذلك، خلال الساعات القادمة".
- "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، ستقوم بإخلاء دبلوماسييها ورعاياها جوا بطائرات نقل عسكري تتبع لقواتها المسلحة من الخرطوم"، لافتا إلى أنه "يتوقع الشروع في ذلك فورا".
- "جرى في وقت سابق إجلاء البعثة السعودية برا إلى بورتسودان ومنها جوا إلى المملكة السعودية، وسيتم تأمين مغادرة البعثة الأردنية في وقت لاحق بنفس الأسلوب".
اشتباكات تزداد حدة
- تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وفي هذا الصدد أفاد مراسلنا بالتالي:
- اشتباكات وقعت في مناطق محيط القصر الرئاسي والصحافيات وحلة حمد وشمبات ومناطق في أم درمان، وفق ما أفاد مراسلنا في السودان، السبت.
- معارك بأسلحة ثقيلة وقعت في وسط الخرطوم، وحلق الطيران الحربي في عدة مناطق.
- بطء في بعض شبكات الإنترنت في الخرطوم.
هدنة مخترقة.. وضحايا في ازدياد
- تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهام بخرق الهدنة، واندلعت بينهما اشتباكات في أحياء من العاصمة، حتى أثناء صلاة العيد.
- في وقت سابق، أظهرت لقطات بطائرات مسيرة بضعة أعمدة دخان في أنحاء الخرطوم والمدن القريبة الأخرى، التي تمثل معا واحدة من أكبر المناطق الحضرية في إفريقيا.
- أودت المواجهات بحياة المئات في العاصمة وفي غرب السودان، وتدفع ثالث أكبر دولة في قارة إفريقيا إلى كارثة إنسانية في بلد يعتمد ربع سكانه بالفعل على المساعدات الغذائية.
- منظمة الصحة العالمية قالت، الجمعة، إن 413 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 3551 منذ اندلاع القتال في السودان قبل 6 أيام، ومن بين القتلى 5 على الأقل من موظفي الإغاثة.
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