أسير فلسطينى يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 77

جدة - نرمين السيد - وحذر نادى الأسير، فى بيان صحفى مقتضب، من استشهاد الأسير عدنان، وهو من بلدة "عرابة" جنوب محافظة "جنين" بشمال الضفة الغربية، والمحتجز فى "عيادة سجن الرملة" ويواجه وضعا صحيا بالغ الخطورة.

وقال: "إن الأسير عدنان، 44 عاما، وصل إلى مرحلة فى غاية الخطورة، وهو معرض للاستشهاد فى أى لحظة، خصوصا أن سلطات الاحتلال، وحتى اليوم، ترفض التعاطى مع مطلبه، وهو يرفض أخذ المدعمات، وإجراء الفحوص الطبية.

وكان الأسير عدنان قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله فى الخامس من شهر فبراير الماضى، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله فى عرابة، وعاثت فيه خرابا قبل أن تعتقله.

يذكر أن عدنان أسير محرر أمضى نحو 8 سنوات فى اعتقالاته التى تجاوزت الـ12 اعتقالا، خاض فيها 6 إضرابات عن الطعام رفضا لاعتقاله، علما بأن هذا أطول إضراب يخوضه، مقارنة مع مدد الإضرابات الخمسة السابقة.