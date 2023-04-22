أوكرانيا: قوات الدفاع تزرع العشرات من حقول الألغام المضادة للدبابات

جدة - نرمين السيد - أعلن قائد القوات المشتركة الأوكرانية اللفتنانت جنرال سيرهى ناييف، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الأوكرانية زرعت على مدار الأسبوع الماضى العشرات من حقول الألغام المضادة للدبابات وأقامت حواجز خاصة فى منطقة العمليات الشمالية وحفرت أيضا ما يقرب من 3 آلاف متر من الخنادق و4500 متر من الخنادق المضادة للدبابات.





وقال الجنرال ناييف - فى تصريحات، نقلتها وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - "إن الوضع فى منطقة العمليات الشمالية لا يزال تحت سيطرة أوكرانيا حيث يؤدى قادة الوحدات والجماعات من رقيب إلى جنرال عام بشكل مسئول جميع المهام الموكلة إليهم". وأضاف "أن الوضع لا يسمح لنا فقط بصقل مهاراتنا القتالية على أرض التدريب، ولكن أيضا بتعزيز دفاعاتنا باستمرار، وفى الأسبوع الماضى وحده، تم تركيب عدة عشرات من حقول الألغام المضادة للدبابات والحواجز باستخدام أكثر من 6500 لغم وحفر حوالى 3 آلاف متر من الخنادق و4500 متر من الخنادق المضادة للدبابات على طول حدود الدولة. وتم إنشاء عشرات الثغرات المغطاة والملاجئ ومواقع إطلاق النار للأفراد، بالإضافة إلى مواقع إطلاق النار من أجل خنادقنا الثقيلة".

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