العالم اليوم - 3 نجوم مطلوبون بالكامب نو.. حقيقة انتقال فيرمينو إلى برشلونة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أبريل 2023 04:19 مساءً - بعد تأكيد رحيله عن ليفربول، كشف الصحفي المختص بانتقالات اللاعبين الأول، عن مستقبل البرازيلي روبرتو فيرمينو، وحقيقة انتقاله لبرشلونة الإسباني.

وقبل شهر من اليوم، اجتمع فيرمينو بالمدير الفني لليفربول يورغن كلوب وأخبره بقرار الرحيل، بنهاية الموسم، وهو ما تفهمه المدرب.

وخرج اليوم الصحفي فابريتسيو رومانو، ليطرح آخر المستجدات بشأن مستقبل فيرمينو، بعد نهاية مغامرة ليفربول.

مستجدات فيرمينو

وقال لرومانو، لا يوجد أي توقيع رسمي بين برشلونة وفيرمينو، في هذه المرحلة.

لا توجد حتى مفاوضات بين الطرفين، كل ما في الأمر، هو نقاش داخلي في برشلونة، حول التوقيع مع فيرمينو.

أما بالنسبة للاعب البرازيلي، فهو لا يزال يفكر بخياراته جميعها، ولم يتخذ قرارا بشأن مستقبله.

ما هي أهداف برشلونة هذا الصيف؟

وفقا لرومانو فإن فيرمينو ليس من الأهداف "الرئيسية" لبرشلونة الصيف المقبل.

هناك 3 نجوم هم الأهداف الرئيسية للنادي الكتالوني الصيف المقبل، وهم: