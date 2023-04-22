عاجل- الجيش السودانى ينفى سيطرة الدعم السريع على مدينة جياد الصناعية

جدة - نرمين السيد - نفى الجيش السودانى فى بيان له منذ قليل، سيطرة ميليشيا الدعم السريع على مدينة جياد الصناعية.



جدة - نرمين السيد - نفى الجيش السودانى فى بيان له منذ قليل، سيطرة ميليشيا الدعم السريع على مدينة جياد الصناعية. جاء ذلك فى نبأ عاجل عبر فضائية القاهرة الإخبارية. وأوضح الجيش السودانى أنه لا وجود لميليشيا الدعم السريع بمدينة جياد الصناعية.

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