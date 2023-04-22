العالم اليوم - صلاح وجوتا يهديان ليفربول فوزا "متواضعا" في الدوري الإنجليزي

انتم الان تتابعون خبر صلاح وجوتا يهديان ليفربول فوزا "متواضعا" في الدوري الإنجليزي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أبريل 2023 07:19 مساءً - أحرز ديوغو جوتا هدفين، وأضاف محمد صلاح هدفا ليفوز ليفربول بصعوبة 3-2 على ضيفه نوتنغهام فورست، بعدما شهد الشوط الثاني كل الأهداف الخمسة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت.

وافتتح جوتا التسجيل في الدقيقة 47، ثم أدرك نيكو وليامز، لاعب ليفربول السابق، التعادل لفورست بعد أربع دقائق، لكن بعد أربع دقائق أخرى سجل جوتا مجددا لتصبح النتيجة 2-1 لصاحب الأرض.

وتعادل مورجان جيبس-وايت للفريق الزائر في الدقيقة 67، لكن احتفال فورست لم يستمر سوى ثلاث دقائق حيث أحرز صلاح هدف الانتصار.

وأنعش ليفربول آماله في التأهل لبطولة أوروبية، بعدما تقدم إلى المركز السابع برصيد 50 نقطة من 31 مباراة، ويتأخر بست نقاط عن نيوكاسل يونايتد رابع الترتيب الذي خاض 30 مباراة فقط.

ويقبع فورست في المركز 19 وقبل الأخير برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.