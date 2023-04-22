العالم اليوم - روسيا تعلن طرد "عدد كبير" من الديبلوماسيين الألمان

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أبريل 2023 07:19 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، السبت، طرد "أكثر من 20" دبلوماسياً ألمانياً، كردّ انتقامي على إجراء مماثل اتخذته برلين، ولكن ألمانيا لم تؤكّده.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا لمحطة "زفيزدا" التلفزيونية الحكومية، إنّه تمّ طرد "أكثر من 20" دبلوماسياً ألمانياً من روسيا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية نشرت بياناً في وقت سابق السبت، أعلنت فيه عن "إجراءات انتقامية" في أعقاب "الطرد الجماعي الجديد" لدبلوماسيين روس من ألمانيا.

وقالت وزارة الخارجية "ندين بشدّة تصرّفات برلين هذه، التي تستمرّ في تدمير.. النطاق الكامل للعلاقات الروسية الألمانية، بما في ذلك بعدها الدبلوماسي".

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، قالت وزارة الخارجية الألمانية إنّها "أخذت علماً بتصريحات" زاخاروفا.

وأضافت أنّ "الحكومة الفدرالية والجانب الروسي كانا على اتصال في الأسابيع الأخيرة بشأن قضايا تتعلّق بالموظفين في ممثليات كلّ منهما في الخارج"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأشارت موسكو في بيانها إلى أنّها "أخطرت رسمياً" في الخامس من أبريل السفير الألماني جيزا أندرياس فون غير، قرارها "خفض عدد موظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية بشكل كبير" في روسيا.

بعدما كانت شريكاً اقتصادياً وثيقاً لروسيا قبل إطلاق العمليات العسكرية في أوكرانيا، ابتعدت ألمانيا عن موسكو، ودعمت كييف مالياً وعسكرياً في الصراع.

في نهاية يناير الماضي، وافقت برلين على إرسال عدد كبير من دباباتها من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا، في ما شكّل نقطة تحوّل في الدعم العسكري الغربي لكييف.