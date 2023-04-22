القوات المسلحة الاردنية : العثور على جثمان الملازم أول الشقيرات

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 22 أبريل 2023 08:07 مساءً - دوت الخليج :- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الخميس، أن عمليات البحث والتفتيش التي قامت بها القوات المسلحة، أسفرت عن العثور على جثمان الملازم أول المثنى مفلح الشقيرات والذي فُقِد أثناء قيامه بالوظيفة الرسمية.

وبين المصدر، أن القوات المسلحة تتابع إجراءات تشييع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير.

وإذ تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الملازم أول الشقيرات، لتسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء، إنه سميع مجيب، إنا لله وإنا أليه راجعون.

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