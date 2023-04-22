العالم اليوم - محرز يتألق بثلاثية ويقود سيتي إلى نهائي كأس إنجلترا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أبريل 2023 09:22 مساءً - قدم جناح مانشستر سيتي، الجزائري الدولي رياض محرز، أداء ساحرا بتسجيله ثلاثية فريقه في مرمى شيفيلد يونايتد، يوم السبت، ليقود "السيتيزنز" إلى نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم.

وسجل محرز هدفه الأول في المباراة في الدقيقة 43 عن طريق ركلة، ثم سجل هدفين آخرين و61 و66.

وينتظر سيتي في المباراة النهائية المقررة على ملعب ويمبلي، حيث تقام مباريات نصف النهائي والنهائي منذ بضع سنوات في الثالث من يونيو المقبل، جاره مانشستر يونايتد أو برايتون الجنوبي اللذين يتواجهان، الأحد.

وحافظ سيتي بالتالي على آماله في إحراز الثلاثية (الدوري المحلي والكأس ودوري أبطال أوروبا)، وهو إنجاز لم يحققه في إنكلترا سوى مانشستر يونايتد عام 1999.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر الذي خاض مباراتين أكثر، علماً أن الفريقين سيتواجهان على ملعب الاتحاد في مباراة مرتقبة الأربعاء المقبل.

كما بلغ سيتي نصف نهائي دوري الأبطال حيث يلعب أمام ريال مدريد الإسباني حامل اللقب.

وأجرى مدرب سيتي، الإسباني بيب غوارديوالا، ستة تبديلات على التشكيلة التي خاضت مباراة الإياب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال اوروبا ضد بايرن ميونيخ الألماني (1-1) الأربعاء، كان أبرزها مشاركة محرز بالذات والمهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريس، كما أراح لاعبي الوسط صانع الألعاب البلجيكي، كيفن دي بروين والإسباني رودري.

وكعادته، سيطر سيتي على الكرة بنسبة كبيرة، لكنه واجه دفاعا منظما من منافسه الذي يلعب في دوري "شامبيونشيب" إلى أن احتسب له الحكم ركلة جزاء إثر إعاقة البرتغالي برناردو سيلفا داخل المنطقة، فانبرى لها محرز بنجاح قبل دقيقتين من انتهاء الشوط الاول.

ونجح محرز في إضافة الهدف الثاني بعد أن سار بالكرة من دون أي تدخل وأطلقها داخل الشباك (61).

وسجل الجزائري الهاتريك عندما تلقى كرة من جاك غريليش فأطلقها بسرعة داخل الشباك (66).

وبات محرز أول لاعب يسجل ثلاثية في نصف نهائي كأس إنجلترا منذ ان نجح أليكس داوسون من مانشستر يونايتد في مرمى فولهام عام 1958، حسب وكالة "أوبتا" للاحصائيات.