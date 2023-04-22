أوكرانيا تطلب مساعدة مجموعة السبع فى إزالة الألغام من الأراضى الزراعية

جدة - نرمين السيد - طلبت أوكرانيا، اليوم السبت، من دول مجموعة السبع مساعدتها فى إزالة الألغام من أراضيها بما فى ذلك الأراضى الزراعية، وذلك خلال اجتماع وزراء الزراعة بدول مجموعة السبع فى اليابان.





وفى كلمة بالفيديو عبر الإنترنت خلال الاجتماع، قال وزير الزراعة والأغذية الأوكرانى ميكولا سولسكى إنه هناك حاليا نحو 470 ألف هكتار من الأراضى الزراعية فى أوكرانيا تحتوى على ألغام أرضية، مشيرا إلى أن هناك 17.5 % من تلك الأراضى تم مسحها ونزع الألغام منها.

وأشار سولسكى -وفقا لبيان نشره الموقع الرسمى للحكومة الأوكرانى- إلى أن عملية إزالة الألغام من المناطق المحررة لا تتوقف، لكنها عملية معقدة وستستغرق عقودًا.

ونوه سولسكى عن أن هناك أكثر من 2600 عامل لإزالة الألغام من المنظمات العامة والخاصة يشاركون فى تلك العمليات بأوكرانيا، موضحا أنه بناء على حجم الجهود المبذولة حاليا فإن عملية نزع الألغام من الأراضى الزراعية فقط ستستغرق أكثر من 20 عامًا.

وشدد وزير الزراعة الأوكرانى على أن كييف بحاجة ماسة إلى معدات متخصصة لتسريع عملية إزالة الألغام، موضحا أن عاملى إزالة الألغام يمسحون بين 15 إلى 20 متراً مربعاً يدوياً فى اليوم، بينما يمكن لمعدات إزالة الألغام تطهير 6 كيلومترات مربعة يوميا، بجانب الحفاظ على أمان العمال.

وشدد سولسكى على أن الدعم الدولى سيسرع عملية إزالة الألغام فى أوكرانيا ويساهم فى إنقاذ أرواح الأوكرانيين الذين يضطرون إلى تحمل هذه المخاطر يوميا، لافتا إلى أن بعض المزارعين الذين عادوا إلى أراضيهم يقومون بمسح الأراضى الزراعية باستخدام الكواشف المعدنية التقليدية على مسئوليتهم الخاصة.