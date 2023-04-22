الخارجية التونسية: لم يطرأ أى تغيير فى شروط دخول البلاد عبر جميع المعابر

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخارجية التونسية - فى بيان اليوم السبت - أنه يجرى قبول المسافرين الوافدين وفق نفس الشروط المعمول بها طيلة السنوات الفارطة، دون أى إجراءات جديدة أو إضافية؛ وذلك خلافا لما يتم تداوله من أخبار حول فرض شروط جديدة للدخول إلى تونس بالنسبة للقادمين من الدول الأوروبية.

وأضافت أن جميع السلطات التونسية تواصل توفير أفضل الظروف لاستقبال ضيوف تونس من كل البلدان الشقيقة والصديقة وجميع التسهيلات من أجل حسن إقامتهم وسلامتهم.