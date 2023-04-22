العالم اليوم - وفاة الممثل السوري محمد قنوع إثر إصابته بنوبة قلبية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أبريل 2023 10:23 مساءً - توفي الممثل السوري، محمد قنوع، يوم السبت، عن عمر ناهز 49 عاما إثر إصابته بنوبة قلبية، في رحيل خلف حزنا وتأثرا واسعين في الوسط الفني بسوريا.

ونعت نقابة الفنانين السوريين عبر صفحتها في فيسبوك وفاة قنوع، قائلة "نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل النجم محمد قنوع.. لروح فقيدنا الرحمة والسكينة ولنا ولأسرته وأحبائه خالص الصبر والعزاء في هذا المصاب الجلل".

استهل محمد قنوع مسيرته الحافلة مع النجم السوري ياسر العظمة في العام 1995، ومنذ ذلك الحين، شارك محمد في الأجزاء المتعاقبة من السلسلة الكوميدية الشهيرة "مرايا"، إلى جانب أعمال أخرى.

وبرز محمد قنوع أيضا من مسلسل "باب الحارة" الذي وثق الحياة في سوريا خلال الانتداب الفرنسي، وعرف الممثل بدور "سعيد الحميماتي".

يذكر أن قنوع نشر عبر صفحته في فيسبوك يوم الجمعة، ذكرى وفاة والده، قائلا: "يا هلالاً غاب عن عيني وراح تاركاً في القلب ناراً واستراح رحمك الله وعوضك الجنة".