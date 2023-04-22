جاء ذلك خلال استقباله اليوم السبت، الدفعة الأولى من مواطنى المملكة الذين تم إجلاؤهم من السودان، وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، وذلك لدى وصولهم اليوم إلى قاعدة الملك فيصل البحرية قى الأسطول الغربى بجدة، على متن سفينة "جلالة الملك الجبيل"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وأضاف "الخريجى" إن رحلة نقل المواطنين السعوديين والرعايا كانت طويلة بدءا من الخرطوم مرورا بعدد من المناطق فى السودان حتى الوصول إلى بورسودان، وبتكاتف الجهات الحكومية فى المملكة العربية السعودية، والدور الكبير لوزارة الدفاع التى قامت بتنفيذ هذه الخطة، نحتفل جميعا بعودة أبنائنا وأبناء الدول الشقيقة والصديقة إلى أرض المملكة العربية السعودية والتى تواكبت مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
من جانبهم، أعرب المواطنون السعوديون ورعايا الدول الشقيقة والصديقة عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة العربية السعودية، وللجهات المعنية فى المملكة على ما بذلوه من جهود لتأمين نقلهم، والعمل على تسهيل إجراءات وصولهم إلى المملكة.
كما كان فى استقبال المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة، مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن بن حمد الحملى، وقائد المنطقة الغربية اللواء الطيار الركن أحمد الدبيس وقائد الأسطول الغربى اللواء البحرى الركن يحيى العسيرى، وعدد من المسؤولين فى البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة التى تمثل الرعايا الواصلين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية: وصول الدفعة الأولى لمواطنينا ورعايا دول أخرى قادمين من السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.