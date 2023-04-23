الخارجية السودانية لـ«القاهرة الإخبارية»: الشعب وراء قواته المسلحة

جدة - نرمين السيد - قال عبدالرحمن خليل، المتحدث باسم الخارجية السودانية، إن الشعب السودانى بأكمله مصطف وراء قواته المسلحة لدحر التمرد والقضاء على المحاولة الانقلابية التى قامت بها عناصر من ميليشيا الدعم السريع.





وأضاف "خليل" لـ"القاهرة الإخبارية" أنه عندما تصدت القوات المسلحة السودانية لتمرد "الدعم السريع" وكبدتها خسائر فادحة لجأت الأخيرة إلى أساليب لا تقرها القوانين الدولية لاتخاذها المواطنين كدروع بشرية، والتعرض للعاملين فى البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية. كما تابع أنه من منطلق مسؤولية حكومة السودان بحماية البعثات الدبلوماسية والرعايا الأجانب وافقت الحكومة السودانية على هدنة لمدة 3 أيام، واستجابت لاتصالات وطلبات الكثير من الدول التى أبدت رغبتها فى إجلاء رعاياها ودبلوماسييها من السودان. أكد عبدالرحمن خليل، أن وزارة الخارجية تعمل على تنسيق تلك الجهود مع الجهات العسكرية والأمنية والدول التى طلبت إجلاء رعاياها، والآن الأمور تسير بصورة مرضية، إلا أن الخروقات التى تقوم بها الميليشيات المتمردة من وقت لآخر ربما تعيق مسألة الإجلاء أو تأخيرها لوقت قريب.

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