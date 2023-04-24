جدة - نرمين السيد - وكان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية". وقال نظام التحذير الأمريكى من موجات المد العاتية "تسونامى" فى البداية، إنه يوجد خطر من حدوث تسونامى فى أعقاب الزلزال لكنه ألغى التحذير لاحقًا.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: زلزال عنيف يضرب جزر كيرماديك قرب نيوزيلندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.