مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتدى على مصلى باب الرحمة

جدة - نرمين السيد - وحسب شهود عيان، فقد اعتدت عناصر من شرطة الاحتلال، على مصلى "باب الرحمة" فى المسجد، وقطعوا أسلاك الكهرباء عنه للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، ومنعوا حراس الأقصى من الدخول إليه.
وكثف المستوطنون اقتحامهم للمسجد منذ الصباح على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية عند أبوابه وفى الساحات، فيما انتشرت شرطة الاحتلال داخل الأقصى وعند أبوابه، ودققت فى بطاقات المواطنين الشخصية، وضيقت على الوافدين إليه.
وكانت شرطة الاحتلال قد اقتحمت أمس الأول السبت مصلى "باب الرحمة" فى المسجد الاقصى المبارك، وقامت بخلع وتحطيم تمديدات الكهرباء داخل المصلى فى انتهاك لحرمة المسجد.
وأدانت جامعة الدول العربية أمس الأحد، بشدة اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك من خلال الاعتداء على مصلى باب الرحمة.
وقال السفير سعيد أبوعلى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضى المحتلة - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قامت بتدنيس المصلى الذى يعد جزءا لا يتجزأ من المسجد الأقصى عبر تخريب شبكة الكهرباء وأبواب المصلى وتحطيم محتوياته".
وأضاف أن هذا الاستهداف يظهر مخططات السلطات التهويدية بحق مصلى "باب الرحمة" الذى يعد ملكا إسلاميا خالصا أقرته الشرعية الدولية.
وحذر أبوعلى من خطورة هذه المخططات، وحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية وتداعياتها وما تؤدى له من تصعيد وإساءة للشعب الفلسطينى ومجمل الشعوب العربية.
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