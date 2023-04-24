العالم اليوم - إصابة شاب مصري في السودان.. ومناشدات لإنقاذه

انتم الان تتابعون خبر إصابة شاب مصري في السودان.. ومناشدات لإنقاذه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أبريل 2023 01:20 مساءً - تداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نداء لمساعدة طالب مصري "تعرض لإصابات بالغة" من جراء المواجهات العسكرية الدائرة في السودان بين الجيش والدع السريع.

ونقلت الناشطة السودانية ثويبة هاشم عبر حسابها بفيسبوك، نداء من أصدقاء الطالب المصري محمود عاطف محمود طنطاوي يفيد بتعرضه لإصابات بالغة، أثناء وجوده في شارع الستين شرقي العاصمة السودانية بالخرطوم، "وعلى الفور توجه به أصدقاؤه إلى مستشفى شرق النيل بالمنطقة لتلقي العلاج."

وأضافوا أنه "تم استخراج الشظايا الخارجية التي أصابت الشاب المصري، وتم وقف النزيف، ثم انتقل بعد ذلك إلى مستشفى حنتوب شرق واد مدني عاصمة ولاية الجزيرة.

وأكد أصدقاء الطالب المتواجدون معه في المستشفى، "خضوعه لعملية لاستخراج الشظايا التي تعرض لها ووصلت للحبل الشوكي، وهو الآن لا يستطيع تحريك أطرافه السفلية، ولكن لا توجد معلومات أكيدة عن مدى تأثير إصابته.

وناشدت الناشطة السودانية ثويبة هاشم وزارة الخارجية المصرية بحالة الشاب المصاب، للتحرك من أجل مساعدته.