العالم اليوم - مصر تقيم مركز أغاثة في معبر أرقين الحدودي مع السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أبريل 2023 01:20 مساءً - أقامت جمعية الهلال الأحمر المصري مركزا إغاثيا إنسانيا في معبر أرقين الحدودي مع السودان، وذلك لمساعدة الجالية المصرية والطلبة المصريين القادمين من السودان الذي يشهد مواجهات عنيفة لليوم العاشر تواليا، بين الجيش والدعم السريع.

وأورد الهلال الأحمر المصري على صفحته بفيسبوك: "المقر لتقديم الخدمات الانسانية والاغاثية والطبيه في معبر أرقين وذلك لمساعدة الجالية المصرية والطلبة المصريين حال الوصول إلى المعبر و تقديم الخدمات الأساسية، ومساعدتهم علي استكمال رحلاتهم حتي الوصول لمنازلهم سالمين". وتقدم الفرق المصرية على المعبر الحدودي خدمات الإغاثة والطوارئ، والتي تشمل خدمات الدعم النفسي والأدوية والوجبات الغذائية الخفيفة ووسائل الاتصال التليفونية والشبكية للعابرين من المعبر. ولليوم العاشر على التوالي، يشهد السودان مواجهات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، سقط خلالها مئات القتلى وآلاف الجرحى. عملية الإجلاء المصرية الخارجية المصرية أعلنت إجلاء 436 مواطنا من السودان برا بالتنسيق مع السلطات السودانية.

حثت مصر مواطنيها خارج الخرطوم على التوجه إلى قنصليتيها في بورتسودان ووادي حلفا في الشمال، استعدادا لإجلائهم، وحثت رعاياها في الخرطوم على الاحتماء في منازلهم حتى يتحسن الوضع.

مصر مواطنيها خارج الخرطوم على التوجه إلى قنصليتيها في بورتسودان ووادي حلفا في الشمال، استعدادا لإجلائهم، وحثت رعاياها في الخرطوم على الاحتماء في منازلهم حتى يتحسن الوضع. مصر أكدت ضرورة "تنفيذ عملية محكمة وآمنة ومنظمة" لإجلاء مواطنيها البالغ عددهم 10 آلاف في السودان.

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