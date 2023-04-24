القاهرة الإخبارية: الحافلات القادمة عبر معبر أرقين تأتى من المدن الآمنة

جدة - نرمين السيد - وبحسب مراسل القناة الإخبارية، فأن معبر أرقين استقبل أكثر من 130 حافلة نقل ركاب متوجهة من العاصمة السودانية الخرطوم والأماكن الآمنة.
وشهد معبر أرقين خلال الساعات الماضية استقبال عشرات الحافلات، والتى تقل مصريين وغير مصريين، لنقلهم إلى الأراضى المصرية فى إطار جهود الدولة لحماية أبنائها، واستقبال ضيوفها.
ووصل عدد من الطلاب المصريين، والعمال، إلى معبر أرقين، ومن المقرر نقلهم إلى أسوان، ومنها إلى المحافظات المختلفة كل بحسب إقامته.
ولقيت سرعة إنهاء الإجراءات استحسان الطلاب المصريين، والمواطنين السودانيين من قررا الانتقال إلى مصر، وقدموا شكرهم لمؤسسات الدولة.
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