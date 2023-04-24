العالم اليوم - 1.5 مليار دولار إيرادات "فالنتينو" في 2022

انتم الان تتابعون خبر 1.5 مليار دولار إيرادات "فالنتينو" في 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أبريل 2023 03:22 مساءً - يشهد قطاع السلع الفاخرة حول العالم نموا ملحوظا في الأعوام الماضية وخاصة بعد جائحة كورونا، كان أخرها دار الأزياء الإيطالية الشهيرة فالنتينو الذي كشف عن زيادة 18 بالمئة في الأرباح الأساسية لعام 2022 مع ارتفاع المبيعات عشرة بالمئة بالأسعار الثابتة للعملات، مدعومة بالمتاجر التي تديرها بشكل مباشر، على الرغم من ضعف السوق الصينية.

وأعلنت فالنتينو، التي تمتلكها شركة ميهوله للاستثمار القطرية، عن إيرادات أولية بلغت 1.42 مليار يورو (1.56 مليار دولار) العام الماضي.

ونمت المبيعات في المتاجر التي تديرها المجموعة مباشرة، بما في ذلك المتاجر عبر الإنترنت، أسرع بمرتين عن إجمالي الإيرادات، بينما تراجعت مبيعات الجملة ستة بالمئة.

وقالت الشركة "على أساس جغرافي، تتصدر أوروبا وأميركا الشمالية والشرق الأوسط (الزيادات)، بينما لا تزال الصين ضعيفة بسبب كوفيد".

وبلغت الأرباح الأساسية 337 مليون يورو، بارتفاع يقارب الخُمس عن العام السابق، بينما نمت الأرباح التشغيلية 30 بالمئة لتصل إلى 121 مليون يورو.

وحققت المتاجر التي تديرها الشركة بشكل مباشر 62 بالمئة من المبيعات في عام 2022 مقابل 54 بالمئة في 2019.

وعلى مدار العام الماضي، أطلقت فالنتينو برنامجها لإدخال التجارة الإلكترونية الذي بدأ باليابان وامتد إلى الولايات المتحدة وبقية العالم.

وقالت فالنتينو أيضا إنها أجرت إصلاحات على سياسة الأجور لتطبق لأول مرة نظاما يربط الأجر بالأداء.