القاهرة الإخبارية: ميليشيا الدعم السريع تواصل عمليات النهب بشوارع الخرطوم

جدة - نرمين السيد - وقالت القناة الإخبارية، إن هناك مواجهات وخروقات فى عدد من الأماكن بالخرطوم، مشيرة إلى استمرار عمليات تفتيش المركبات والسرقة من جانب الميليشيا.

وبحسب القناة الإخبارية، يوجد تقييد كامل للحركة فى أحياء الخرطوم خشية تجدد المواجهات، مضيفة أن هناك مناوشات بين الجيش السودانى والمتمردين بمحيط مطار الخرطوم.

وتابعت بأن ميليشيا الدعم السريع تواصل عمليات النهب بشوارع الخرطوم.