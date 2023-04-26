جدة - نرمين السيد - وقالت القناة الإخبارية، إن هناك مواجهات وخروقات فى عدد من الأماكن بالخرطوم، مشيرة إلى استمرار عمليات تفتيش المركبات والسرقة من جانب الميليشيا.
وبحسب القناة الإخبارية، يوجد تقييد كامل للحركة فى أحياء الخرطوم خشية تجدد المواجهات، مضيفة أن هناك مناوشات بين الجيش السودانى والمتمردين بمحيط مطار الخرطوم.
وتابعت بأن ميليشيا الدعم السريع تواصل عمليات النهب بشوارع الخرطوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: ميليشيا الدعم السريع تواصل عمليات النهب بشوارع الخرطوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.