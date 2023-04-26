الرد بالمثل.. موسكو تطرد 10 دبلوماسيين نروجيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 02:23 مساءً - أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، طرد 10دبلوماسيين نروجيين ردًا على طرد أوسلو 15 موظفًا في السفارة الروسية لديها اتهمتهم بالتجسس في منتصف نيسان/أبريل، وسط تدهور العلاقات الدبلوماسية لموسكو منذ بدء الهجوم على أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إنها استدعت السفير النروجي لديها روبرت كفيلي وأبلغته بعمليات الطرد هذه “في إطار إجراءات انتقامية”، معبّرة عن “احتجاجها الشديد” على طرد النروج دبلوماسيين روس.

وأعلن جهاز الأمن النرويجي، الجمعة قبل الماضية، بأن البلاد طردت 15 دبلوماسيا روسيا وأنهم حاولوا تجنيد مصادر واعتراض اتصالات وشراء تكنولوجيا متطورة.

وقالت مسؤولة مكافحة التجسس بالجهاز إنجر هوجلاند في مؤتمر صحفي، إن الجهات الفعلية التي تشغل الدبلوماسيين هي مديرية المخابرات الرئيسية العسكرية وجهاز الأمن الاتحادي وجهاز المخابرات الخارجية.