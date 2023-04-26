العالم اليوم - في خطوة طال انتظارها.. رئيس الصين يتصل بنظيره الأوكراني

انتم الان تتابعون خبر في خطوة طال انتظارها.. رئيس الصين يتصل بنظيره الأوكراني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 أبريل 2023 03:22 مساءً - تحدث الرئيس الصيني شي جين بينغ هاتفيا إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب ما أوردت وسائل إعلام حكومية، في خطوة طال انتظارها، بعدما عبرت الصين عن رغبتها في القيام بدور وسيط سلام في الحرب الروسية على أوكرانيا.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إنه أجرى حديثا "طويلا ومهما" عبر الهاتف مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في أول محادثة هاتفية بينهما منذ الحرب الأوكرانية.

وكتب زيلينسكي في تغريدة على "تويتر": "أجريت محادثة هاتفية طويلة ومهمة مع الرئيس الصيني"، مشيرا إلى أنه دعا إلى "دفع قوي في تنمية العلاقات الثنائية" بين كييف وبكين.

وفي السياق، أعلنت الحكومة الصينية الأربعاء أنها سترسل وفداً إلى أوكرانيا بهدف البحث عن "تسوية سياسية" للنزاع.

وقالت وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي إن "الجانب الصيني سيرسل ممثلاً خاصاً عن الحكومة الصينية، مسؤولاً عن الشؤون الأوروبية الآسيوية، إلى أوكرانيا ودول أخرى لإجراء محادثات معمقة مع جميع الأطراف من أجل تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية".

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، إن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين ينم عن موقف الصين الموضوعي والمحايد إزاء الشؤون الدولية وإحساسها بالمسؤولية بصفتها دولة كبيرة.

واتهمت روسيا أوكرانيا بـ "تقويض مبادرات السلام" برفضها الحوار مع موسكو، بعد الاتصال الأول بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ونظيره الصيني شي جين بينغ حليف الكرملين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "السلطات الأوكرانية وداعميها الغربيين أظهروا قدرتهم على تقويض مبادرات السلام".