القاهرة الإخبارية: ترتيبات لعبور عدد من الرعايا الأجانب عبر معبر أرقين

جدة - نرمين السيد - وأضاف أبوزيد، أن عملية إجلاء القادمين من السودان كانت معقدة، مشيرا إلى أن هناك عودة منسقة لعدد من الجاليات غير السودانية، كذلك هناك ترتيبات لعبور عدد من الرعايا الأجانب عبر المعبر.

كما أوضح أن المعبر يعمل على مدار 24 ساعة من الجانب المصرى.