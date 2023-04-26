جدة - نرمين السيد - وصلت إلى مطار الدار البيضاء، أول رحلة جوية للخطوط المغربية المخصصة لإجلاء المغاربة العالقين فى السودان، اليوم الأربعاء، ومن المنتظر أن تصل طائرة ثانية خلال الساعات القليلة المقبلة.





وانطلقت الرحلة فى الساعات الأولى من صباح اليوم من مطار بورتسودان، بعد فتح جسر جوى خاص لإجلاء المواطنين المغاربة الذين وصلوا إلى مدينة بورتسودان على دفعات، حيث تم تخصيص طائرتين تابعتين للخطوط المغربية لتنفيذ عملية الإجلاء من السودان. وبدأت عملية الإجلاء يوم الأحد الماضى، بنقل المغاربة أولا من الخرطوم إلى مدينة بورتسودان. وأوضح سفير المغرب لدى السودان محمد ماء العينين - فى تصريح صحفى فى وقت سابق - أنه بعد القافلة البرية الأولى التى وصلت أول أمس الإثنين إلى مدينة بورتسودان، من المرتقب أن يصل حوالى 80 مواطنا مغربيا، من الذين لم تشملهم عملية الترحيل الأولى، اليوم الأربعاء إلى بورتسودان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول أول طائرة لإجلاء المغاربة من السودان إلى مطار الدار البيضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.