إيطاليا تطالب بتسريع عملية قبول أوكرانيا فى الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلونى، ضرورة تسريع عملية قبول أوكرانيا فى الاتحاد الأوروبى، وذلك خلال كلمة ألقتها اليوم الأربعاء فى المؤتمر الثنائى الإيطالى- الأوكرانى حول إعادة إعمار أوكرانيا المنعقد فى روما.





وقالت ميلونى، بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، "يجب أن يتسم مستقبل أوكرانيا بقدرة أكبر على نحو متزايد للاندماج فى الديناميكيات والمؤسسات الأوروبية". وأضافت "من الضرورى الاعتراف بالجهود الهائلة التى بذلتها كييف، حتى أثناء الحرب، لإصلاح نظامها والاقتراب من الأهداف التى طلبتها المفوضية الأوروبية".. مشيرة إلى أهمية الاعتراف بهذا الجهد، وفتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى بسرعة. واختتمت كلمتها قائلة "إن الاستثمار فى إعادة إعمار أوكرانيا ليس مشروعا محفوفا بالمخاطر، إنه أحد أفضل الاستثمارات بعيدة النظر التى يمكن تحقيقها فى الوقت الحالى".

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