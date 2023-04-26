العالم اليوم - من هذا اليوم.. مصر تستأنف العمل بنظام التوقيت الصيفي

انتم الان تتابعون خبر من هذا اليوم.. مصر تستأنف العمل بنظام التوقيت الصيفي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 أبريل 2023 04:19 مساءً - أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان، الأربعاء، بدء العمل بالتوقيت الصيفي وتقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارا من الجمعة.

وسيستمر العمل بالتوقيت الجديد من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في مارس عزمه استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي بعد توقف دام 7 أعوام، في إطار الجهود الحكومية لتوفير الطاقة.

وأعلنت الحكومة العام الماضي مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من استخدام الطاقة في المؤسسات الحكومية والتجارية.

وقال مجلس الوزراء إن العمل بنظام تعديل الساعة "يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة".

وكانت المرة الأخيرة التي تم فيها العمل بنظام التوقيت الصيفي في عام 2014، وتكرر العمل بالتوقيت الصيفي وإلغاؤه عدة مرات وينظر إليه البعض على أنه من إرث الحكومات السابقة في البلاد.