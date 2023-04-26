وصول طائرة عسكرية أردنية قادمة من السودان إلى عمان تقل 90 شخصا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 26 أبريل 2023 07:06 مساءً - حى بي سي نيوز :- وصلت طائرة تتبع سلاح الجو الملكي، مساء الثلاثاء، تقل 90 من الأردنيين وأشخاص من دول عربية، إلى مطار ماركا العسكري في عمان قادمة من السودان التي تشهد اشتباكات مسلحة.

وتواجد في مدرج المطار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ويُتوقع وصول طائرة أخرى مساءً.

ووصلت إلى مطار ماركا العسكري، فجر الثلاثاء، أربعة طائرات إجلاء تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، من مطار بورتسودان الدولي في السودان، وتقل 343 مواطناً من أبناء الجالية الأردنية ورعايا من دول عربية وأجنبية.