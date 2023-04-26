«القاهرة الإخبارية» ترصد معاناة النازحين السودانيين

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير إن هناك آلاف النازحين بمناطق الاشتباكات، فروا إلى مناطق أكثر أمنًا فى البلاد، ففى محطة للحافلات فى أم درمان دفع السودانيون أسعار تذاكر عالية للابتعاد عن الاشتباكات.

وأضاف التقرير أن الأزمة المُتصاعدة بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع، أدت إلى إغراق المجتمع السودانى بأماكن الاشتباكات فى حالة من الفوضى.

وتابع أن الأمم المتحدة تقدر أن ثُلث سكان السودان يحتاجون إلى المساعدة، وتتوقع ارتفاع هذه النسبة مع تواصل الاشتباكات.