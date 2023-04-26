الصين تعتزم إيفاد ممثلين لأوكرانيا لإجراء محادثات بشأن الصراع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 08:23 مساءً - أفادت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس شي جين بينج أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الصين تعتزم إيفاد ممثلين عنها إلى أوكرانيا فضلا عن إجراء محادثات مع جميع الأطراف لحل الأزمة هناك.

وأجرى شي اليوم اتصالاً هاتفياً بزيلينسكي، هو الأول بين الزعيمين منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

ونقل التلفزيون المركزي الصيني عن شي القول لزيلينسكي خلال مكالمة هاتفية إن الصين ستركز على التشجيع على إجراء محادثات سلام، وستبذل جهودا لإعلان وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، بحسب وكالة رويترز.

وكان شي قد قال في أوائل أبريل إنه مستعد للتحدث مع زيلينسكي. وسبق أن طلب زيلينسكي مرارا من الرئيس الصيني عقد محادثات معه، بما في ذلك بعد زيارة قام بها شي لموسكو الشهر الماضي والتقى خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.