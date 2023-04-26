العالم اليوم - بعد القيادة.. زعيمة نيوزيلندا الشهيرة تتجه لمقاعد الجامعة

انتم الان تتابعون خبر بعد القيادة.. زعيمة نيوزيلندا الشهيرة تتجه لمقاعد الجامعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 أبريل 2023 09:22 مساءً - في خطوة غير متوقعة، قررت رئيسة وزراء نيوزيلندا الشهيرة، جاسيندا أرديرن، العودة لصفوف الجامعة، للحصول على شهادة.

وشغلت أرديرن منصب رئيسة وزراء نيوزيلندا، لمدة 6 أعوام، بين 2017 و2023، واشتهرت بسبب إجراءاتها الصارمة خلال فترة كورونا، وقيادتها البلاد خلال مذبحة مسجد "كرايستشيرش".

وفي يناير 2023، أعلنت أرديرن استقالتها من المنصب، لقضاء وقت أطول مع شريكها وابنتها.

وبعد أشهر من الاستقالة، أعلنت أرديرن، البالغة من العمر 42 عاما، أنها اختيرت للانضمام لجامعة هارفرد الأميركية المرموقة، للحصول على زمالة مزدوجة في مجال السياسة العامة والحكومة.

وخلال وجودها في جامعة هارفارد، ستكمل أرديرن زمالات مزدوجة في منظمة أنجيلوبولوس العالمية للقادة العامين لعام 2023، وفي برنامج هاوزر للقيادة العامة، بجامعة هارفرد.

يذكر أن أرديرن كانت أصغر امرأة تنتخب لحكم دولة بالتاريخ وقتها، عندما عينت على رأس حكومة نيوزيلندا عام 2017، بعمر 37 عاما فقط.