الصادق: الميليشيا المتمردة تشكل خطرا كبيرا على جهود الإغاثة بالسودان

وأضاف محمد، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، الأربعاء، أن عناصر ميليشيا الدعم السريع تتحرك دون قيادة وتشكل خطرا كبيرا على جهود الإغاثة فى البلاد.
وأوضح الصادق محمد، أن ميليشيا الدعم السريع تقوم بانتهاكات ضد المدنيين العزل، ومخالفات ضد القانون الدولى والإنسانى، لافتا إلى أن الميليشيات تنتشر بالشوارع والأزقة والحارات الضيقة، بعد أن تم تضييق الخناق عليهم من قبل القوات المسلحة.
وأكد مدير الوكالة الدولية للعون الإنسانى، أن قوات الدعم تستخدم المنازل والبيوت والمواطنين كدروع بشرية، فضلا عن أنها لا تحترم وقف إطلاق النار والهدنة، مشيرا إلى أن السودان فى حاجة إلى موقف حاسم ضد هذه الميليشيات التى باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة.
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