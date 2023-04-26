القاهرة الإخبارية- خبير استراتيجى: ميليشيا الدعم السريع تخترق كل هدنة

جدة - نرمين السيد - قال الخبير الاستراتيجى بدر الدين عبدالحكم، إن الهدنة القائمة فى السودان، التى اتُفق عليها بوساطة أمريكية - سعودية، بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، هى هدنة هشة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ميليشيا الدعم السريع المتمردة تخترق كل هدنة، لأنها تستغل الاتفاق الدولى فى تحسين وضعها على الأرض. وأوضح أن القوات المسلحة متفوقة حتى الوقت الحالى ويجرى تمشيط الأحياء، وكذلك ملتزمون بالهدنة، وعند النظر فى الهدنات الثلاث السابقة كانت التزامًا حقيقيًا وصادقًا، لأن هناك التزامًا دوليًّا، خاصة أن الحكومة ملتزمة أمام المجتمع الدولى، لكن قوات الدعم السريع تنتهز هذه الفرص لجمع أطرافها.

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