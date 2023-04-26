لندن: مقاتلات بريطانية وألمانية تعترض طائرات روسية فوق البلطيق

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأربعاء، أن مقاتلات بريطانية وألمانية اعترضت ثلاث طائرات عسكرية روسية كانت تحلق دون إشارات فى المجال الجوى الدولى فوق بحر البلطيق.





وتم نشر طائرات تايفون البريطانية والطائرات الألمانية للتعرف على طائرتين مقاتلتين من طراز سوخوى سو-27 وطائرة واحدة من طراز إليوشن إيل-20، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية. ونشرت القوات الجوية الألمانية عدة صور للطائرات الروسية فى منتصف الرحلة. ويعتقد أن الطائرات الروسية كانت تقوم بمهمة استطلاعية. وسلمت ألمانيا مسؤولية مهمة الشرطة الجوية فى دول البلطيق التابعة للناتو إلى بريطانيا فى وقت سابق من هذا الشهر. ويتدخل حلفاء الناتو لحماية المجال الجوى هناك لأن ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ليس لديهم طائرات مقاتلة خاصة بهم.

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