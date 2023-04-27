نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الخارجية : وصول طائرة الإجلاء السادسة من السودان على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 27 أبريل 2023 12:09 صباحاً - دوت الخليج :- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، مساء أمس الثلاثاء، عن وصول طائرة الإجلاء الأردنية السادسة القادمة من ‎السودان إلى مطار ‎ماركا العسكري في عمّان.

وأشارت إلى أنها تحمل على متنها 67 مواطناً أردنياً ورعايا دول شقيقة وصديقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية : وصول طائرة الإجلاء السادسة من السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.