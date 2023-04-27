العالم اليوم - ليفربول يواصل انتصاراته وتشلسي يسقط مجددا

انتم الان تتابعون خبر ليفربول يواصل انتصاراته وتشلسي يسقط مجددا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 12:22 صباحاً - حقق ليفربول فوزه الثالث على التوالي وتفوق 2-1 على وستهام يونايتد، الأربعاء، ليتقدم إلى المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز جويل ماتيب هدف الانتصار للفريق الزائر بضربة رأس قوية ليستكمل ليفربول عودته القوية، حيث تأخر في البداية بهدف لوكاس باكيتا عقب 12 دقيقة ثم تعادل كودي غاكبو بعد 6 دقائق.

وحافظ ليفربول على آماله في التأهل لبطولة أوروبية حيث يملك 53 نقطة من 32 مباراة، وبفارق نقطة واحدة خلف أستون فيلا خامس الترتيب الذي خاض 33 مباراة.

ويأتي مانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 59 نقطة من 30 مباراة، وتبدو فرصة ليفربول صعبة في اللحاق بالمربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتجمد رصيد وستهام عند 34 نقطة في المركز 14، وبفارق 5 نقاط عن منطقة الهبوط.

وفي مباراة أخرى، كتب برنتفورد خامس هزيمة لتشلسي في 5 مباريات بجميع المسابقات تحت قيادة المدرب المؤقت فرانك لامبارد، بعدما سجل القائد سيزار أزبيليكويتا بالخطأ في مرماه وبرايان مبيومو في الشوط الثاني، ليفوز عليه 2-صفر.

وتركت الهزيمة تشلسي في المركز 11 في ترتيب الدوري، وهو أسوأ مركز له منذ موسم 1993-1994، حين احتل المركز 14 تحت قيادة غلين هودل، رغم الإنفاق الهائل للملاك الأميركيين الجدد للنادي.

وتقدم برنتفورد بهدف حين حول المدافع ماتياس يورغنسن ركلةركنية برأسه لتصطدم الكرة بمنافسه أزبيليكويتا في الدقيقة 37، قبل أن يستقبل الفريق الزائر أي تسديدة على مرماه خلال المباراة.

وأوضح البديل مبيومو لتشلسي كيفية تسجيل الأهداف في الدقيقة 78، بعدما توغل من الجانب الأيمن وسدد كرة قوية بعيدا عن الحارس كيبا أريزابالاغا، ليضيف الهدف الثاني ويحسم الأمور.

وتقدم برنتفورد إلى المركز التاسع في الدوري متفوقا بـ8 نقاط على جاره الواقع في غرب لندن، الذي يعاني بشدة خلال الموسم.

وذكرت وسائل إعلامية أن تشلسي اقترب من تعيين ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير السابق، مديرا فنيا للفريق الموسم المقبل.