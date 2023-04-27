الصحة السودانية: المستشفيات لا تزال تعمل بكفاءة وتقدم خدماتها للمصابين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد إبراهيم، المُتحدث باسم وزارة الصحة السودانية، إن المستشفيات السودانية ما زالت تعمل بكفاءة، وتقدم الخدمات الصحية بأمان للمصابين، جراء الاشتباكات والمرضى أصحاب الأمراض المُزمنة.





وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات حتى الآن يُقدر بنحو 2159 إصابة منذ يوم 15 أبريل وحتى صبيحة اليوم، منهم 1108 حالات بمستشفيات القطاع العام و1041 فى مستشفيات القطاع الخاص.

وذكر أن عدد المصابين العسكريين ضمن تلك الأعداد يقدر بنحو 257 حالة، لافتًا إلى أن مجموع الوفيات الموثقة بأوراق تحويل المشارح أو شهادات وفاة تقدر بنحو 155 وفاة.

وأوضح أن المستشفيات السودانية أجرت أكثر من 449 عملية، معظمها استخراج الشظايا والأعيرة النارية من أجزاء مُتفرقة من أجسام المصابين، مُشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 51 حالة خطيرة بالعناية المُركزة.