الدفاع الروسية: استعادة 40 عسكريا من الأسر الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، قالت الوزارة -فى بيان "إنه نتيجة لعملية التفاوض، تمت استعادة 40 جنديا روسيا من الأراضى التى يسيطر عليها نظام كييف، كانوا يواجهون خطرا مميتا فى الأسر".

وأضافت أن طائرات نقل جوى روسية ستقل الجنود المفرج عنهم إلى موسكو لتلقى العلاج وإعادة التأهيل فى المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع، وأن جميع المحررين يحصلون على المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.