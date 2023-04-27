«القاهرة الإخبارية»: اشتباكات قرب مقر قيادة الجيش السودانى فى الخرطوم

جدة - نرمين السيد - وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن هناك اشتباكات بمختلف القطاعات فى الخرطوم، مشيرًا إلى أن الجيش السودانى يتصدى لخروقات ميليشيا الدعم السريع فى عدة أحياء بالعاصمة.

وأضاف أن مبادرة التهدئة المطروحة لم تلق احترام الميليشيا إذ إنها تواصل أعمال السلب والنهب بمختلف الولايات.

وأوضح الاشتبامات طالت عددًا من المواقع فى أم درمان، وهى الجزء الكبير من ولاية الخرطوم، كما اندلعت الاشتباكات أيضًا فى منطقة الدروشاب.

وفى سياق ذى صلة، قال الصادق محمد، مدير الوكالة الدولية للتنمية والعون الإنسانى، إن ميليشيا الدعم السريع المتمردة اعتدت على أطقم الجهات الدولية الطبية ومنها الهلال الأحمر فى السودان.

وأضاف محمد، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، الأربعاء، أن عناصر ميليشيا الدعم السريع تتحرك دون قيادة وتشكل خطرا كبيرا على جهود الإغاثة فى البلاد.

وأوضح الصادق محمد، أن ميليشيا الدعم السريع ترتكب انتهاكات ضد المدنيين العزل، ومخالفات ضد القانون الدولى والإنسانى، لافتا إلى أن الميليشيات تنتشر بالشوارع والأزقة والحارات الضيقة، بعد أن تم تضييق الخناق عليهم من قبل القوات المسلحة.

وأكد مدير الوكالة الدولية للعون الإنسانى، أن قوات الدعم تستخدم المنازل والبيوت والمواطنين كدروع بشرية، فضلا عن أنها لا تحترم وقف إطلاق النار والهدنة، مشيرا إلى أن السودان فى حاجة إلى موقف حاسم ضد هذه الميليشيات التى باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة.