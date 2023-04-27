العالم اليوم - تعاون أميركي إفريقي لإنهاء القتال في السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 03:22 صباحاً - تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، الأربعاء، حول التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد من أجل "إنهاء مستدام" للقتال في السودان.

وحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية، اتفق بلينكن ومحمد على أن استمرار قيادة الاتحاد الإفريقي لا يزال ضروريا للضغط على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، لوقف العمليات العسكرية "على الفور" والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

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