العالم اليوم - وصلت عمّان.. طائرة أردنية سابعة تجلي العشرات من السودان

انتم الان تتابعون خبر وصلت عمّان.. طائرة أردنية سابعة تجلي العشرات من السودان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 05:20 صباحاً - في الساعات الأولى من صباح الخميس، هبطت طائرة أردنية قادمة من السودان في مطار ماركا العسكري بالعاصمة عمّان، وعلى متنها عشرات الرعايا الأردنيين والعرب والأجانب.

وحسب مراسل "دوت الخليج"، فإن الطائرة قادمة من مدينة بورتسودان السودانية، وعلى متنها 67 شخصا تم إجلاؤهم من السودان.

والطائرة ضمن الجسر الجوي الذي سيره الأردن، لإجلاء رعاياه من السودان بسبب أعمال العنف الدائر هناك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية إن طائرة الإجلاء التي وصلت عمّان هي السابعة ضمن الجسر الجوي، مؤكدا نية المملكة استكمال الجسر حتى إجلاء جميع رعايا الأردن من السودان.

ودفع الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، الدول الأجنبية إلى المسارعة بإجلاء دبلوماسييها ورعاياها.

وأجلت عدة دول رعاياها جوا، بينما توجه آخرون إلى بورتسودان على البحر الأحمر على بعد 800 كيلومتر تقريبا من الخرطوم برا.