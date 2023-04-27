العالم اليوم - خديجة.. رحالة مصرية توجه رسالة من قلب السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 09:22 صباحاً - قررت صانعة محتوى مصرية تدعى خديجة منصور الذهاب في رحلة برية تبدأ من مصر إلى جنوب إفريقيا برا، لتجد نفسها عالقة في السودان، في ظل الصراع الذي تمر به البلاد وأشكال القصف والهجوم التي يعيشها الشعب السوداني.

وقالت خديجة في حديث مع "دوت الخليج": قررت الذهاب برحلة من مصر لجنوب إفريقيا، بدأت منذ يناير، ووصلت السودان في 6 مارس.

في ليلة وضحاها انقلبت الدنيا وبدأت الحرب.

كان المخطط أن أغادر السودان إلى إثيوبيا.

الأوضاع صعبة للغاية وأعداد المغادرين خارج الخرطوم مهولة.

الشعب السوداني شعب طيب ومضياف جدا.

أتوجه للمصريين باستقبال السودانيين بحب وكرم. وتسببت المعارك التي بدأت في 15 أبريل الجاري، في مقتل 512 شخصا على الأقل وإصابة نحو 4200 آخرين وفقا لوزارة الصحة السودانية، فضلا عن تدمير مستشفيات والحد من توزيع المواد الغذائية في الدولة الشاسعة التي يعتمد ثلث سكانها البالغ عددهم 46 مليون نسمة، على المساعدات الإنسانية.

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