العالم اليوم - الإمارات دبي الوطني يحقق أعلى إيرادات فصلية في تاريخه

انتم الان تتابعون خبر الإمارات دبي الوطني يحقق أعلى إيرادات فصلية في تاريخه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 09:22 صباحاً - ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني إلى أكثر من الضعف لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 6 مليار درهم (حوالي 1.63 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2023، ومن حيث الدخل حقق البنك 10.5 مليار درهم (2.86 مليار دولار) لأول مرة على الإطلاق مما يشكّل ربعاً سنوياً قياسياً.

وتعكس الزيادة الاستثنائية في الربح هوامش ربح أعلى، ونمو الدخل غير الممول، وانخفاض تكلفة المخاطر نتيجة عمليات التحصيل الكبيرة.

ولعبت السيولة القوية في القطاع دوراً بارزاً في دعم نمو الودائع بواقع 35 مليار درهم أو 7 بالمئة، بما في ذلك زيادة إضافية قدرها 19 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، مما أدى إلى تحقيق زيادة بنسبة 3 بالمئة في أنشطة الإقراض ونمو استثنائي في الموجودات.

وتحسنت جودة الائتمان بسبب عمليات التحصيل الكبيرة مما يُبرز نمو الاقتصاد في المنطقة بالتزامن مع انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 66 بالمئة. كما حققت كافة وحدات الأعمال دخلاً أعلى وتحسّناً في الربحية.

أبرز النتائج المالية للربع الأول من العام 2023

نمو بنسبة 119 بالمئة في الأرباح على خلفية تحسّن الهوامش وتحسن مزيج الودائع والقروض وعمليات التحصيل الكبيرة

بلغ صافي الربح 6.0 مليار درهم، بزيادة متميزة بنسبة 119 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق و54 بالمئة مقارنة بالربع السابق

ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 64 بالمئة ليصل إلى 10.5 مليار درهم على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة التي كان لها أثر واضح على تحسن الهوامش والنمو القوي في جميع قطاعات الأعمال والمنتجات

ارتفع صافي هامش الفائدة بشكل كبير بواقع 145 نقطة أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 4.05 بالمئة

انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بشكل كبير بنسبة 66 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية التحصيلات الناجحة حيث ارتفعت نسبة التغطية إلى 152 بالمئة

شهدت جودة الائتمان تحسناً نتيجة انخفاض معدل القروض المتعثرة بنسبة 0.4 بالمئة مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 5.6 بالمئة مما أتاح تحسناً في مؤشرات التوجيهات الاسترشادية لجودة الائتمان

ارتفعت قروض العملاء بنسبة 3 بالمئة في الربع الأول 2023 الذي شهد أعلى نسبة إصدار قروض للأفراد على الإطلاق لكل من قطاعي الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية، بالإضافة إلى زخم قوي للقروض الجديدة للشركات

مزيج الودائع هو الركيزة القوية الرئيسية. نمت الودائع بنسبة 7 بالمئة أو 35 مليار درهم في الربع الأول من العام 2023، بما في ذلك ارتفاع بقيمة 19 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، مما يدل على جدوى وفعالية استراتيجيتنا لجذب الودائع وخفض تكلفة التمويلات

ارتفاع ربحية السهم بشكل ملحوظ بنسبة 117 بالمئة لتصل إلى 93 فلساً، بزيادة بنسبة 159 بالمئة.

إن قوة بنك الإمارات دبي الوطني تمكّن عملاءه من الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي المتنامي

إجمالي الأصول: ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 5 بالمئة ليصل إلى 782 مليار درهم

• رأس المال والسيولة: تعكس نسبة تغطية السيولة البالغة 187 بالمئة ونسبة الشق الأول من الأسهم العادية البالغة 15.8 بالمئة قوة الميزانية العمومية للمجموعة والتي يتم استخدامها لتمكين العملاء وخلق فرص جديدة للإزدهار.

من جهته قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: