القاهرة الإخبارية: عدد العابرين من معبر أرقين بلغ 10 آلاف شخص

جدة - نرمين السيد - وأضاف أبوزيد، أن هناك عيادات متنقلة لدعم المرضى والمصابين العائدين من السودان، مشيرا إلى أن العديد من الجنسيات تمر من المعبر.

ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف الشهر الجارى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.