الاتحاد الأوروبى يرحب بالمحادثة الهاتفية بين شى وزيلينسكى

جدة - نرمين السيد - وأشار المسؤول إلى أن المحادثة الهاتفية فتحت قنوات الاتصال بين الدولتين. وفى وقت سابق اليوم، أفاد تلفزيون الصين المركزى بأن الرئيس، شى جين بينج، أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الأوكرانى، شدد خلالها على أن المفاوضات هى الطريقة الوحيدة لحل النزاع، وأكد أن بكين ستبذل كل جهودها لوقف النزاع فى أوكرانيا بأسرع وقت ممكن.

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