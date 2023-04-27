العالم اليوم - شركات التصنيع تقود أسهم اليابان للارتفاع

انتم الان تتابعون خبر شركات التصنيع تقود أسهم اليابان للارتفاع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 10:19 صباحاً - قادت شركات التصنيع مكاسب الأسهم اليابانية في ختام جلسة الخميس، وسط تفاؤل بشأن الأرباح بينما أثرت المخاوف بشأن القطاع المصرفي على الشركات المالية.

وارتفع المؤشر نيكي 0.15 بالمئة ليغلق عند 28457.68 نقطة متعافيا من انخفاض 0.6 بالمئة في بداية الجلسة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.43 بالمئة إلى 2032.51 نقطة.

وقفز سهم هيتاشي لصناعة المعدات الثقيلة 3.67 بالمئة بعد أن قالت إن أرباح التشغيل للعام بأكمله ارتفعت 45 بالمئة. ويتناقض ذلك مع حال سهم شركة الوساطة نومورا هولدينجز الذي تراجع 7.24 بالمئة بعد أن سجلت الشركة انخفاضا في الأرباح الفصلية.

ونزل سهم شركة أدفانتست كورب لصناعة معدات اختبار الرقائق بأكثر من 9.21 بالمئة وهو أكبر انخفاض له منذ ما يقرب من 3 سنوات بعد أن جاءت توقعات أرباحها مخالفة لتوقعات السوق.

وانضمت نومورا إلى شركات وول ستريت الكبرى في الإعلان عن ركود الأعمال بعد انهيار بنكين أمريكيين الشهر الماضي. وتباين أداء الأسهم الأمريكية خلال الليل، لكن مؤشر ناسداك للتكنولوجيا ارتفع عقب النتائج المتفائلة من شركة مايكروسوفت وشركة جوجل ألفابت.

وينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأميركية الجمعة قبل قرار الأسبوع المقبل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، بينما يبدأ البنك المركزي الياباني اجتماعا لمدة يومين اليوم الخميس.

وارتفع 152 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 69 سهما.