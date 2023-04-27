العالم اليوم - نوفاك: أوبك+ لا ترى حاجة لخفض جديد لإنتاج النفط

انتم الان تتابعون خبر نوفاك: أوبك+ لا ترى حاجة لخفض جديد لإنتاج النفط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 10:19 صباحاً - أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك الخميس أن تحالف أوبك+ لا يرى حاجة لأي تخفيضات في إنتاج النفط بالرغم من ضعف نمو الطلب الصيني بأقل من المتوقع، لكنه شدد على أن المجموعة قادرة دائما على تعديل سياستها.

وقال أيضا إن روسيا وصلت إلى المستوى المستهدف لإنتاجها من النفط هذا الشهر بعد إعلانها عن خفض للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا، أو ما يعادل خمسة بالمئة من إنتاجها، حتى نهاية العام، مشيرا إلى أن عوائد روسيا النفطية ارتفعت بسبب تراجع الخصومات على خام الأورال.

وروسيا عضو في تحالف أوبك+ للدول المنتجة للنفط والذي أعلن عن خفض الإنتاج الإجمالي للدول الأعضاء 1.16 مليون برميل يوميا في خطوة مفاجئة في وقت سابق هذا الشهر، وهي الخطوة التي وصفتهاالولايات المتحدة بأنها إجراء يفتقر إلى الحكمة.

وأضاف نوفاك أن من المتوقع تراجع انتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز بنحو 20 مليون طن إلى حوالي 515 مليون طن هذا العام من 535 مليون طن في 2022 (بما يعادل عشرة ملايين برميل يوميا)، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع تقرير نشرته رويترز هذا الأسبوع.

وردا على سؤال حول ما إذا كان التحالف بحاجة لإجراء المزيد من التخفيضات للإنتاج في ظل تراجع أسعار النفط، قال نوفاك "حسنا، لا،بالطبع لا. لأننا اتخذنا قرارا (يتعلق بالخفض) قبل شهر، وهو القرارالذي سيطبق اعتبارا من مايو".

وأضاف أن التحالف لا يتوقع نقصا في إمدادات النفط في الأسواق العالمية بعد خفض الانتاج كما توقعت وكالة الطاقة الدولية. وكانت الوكالة قالت إن خفض الانتاج يخاطر بتفاقم عجز إمدادات النفطفي النصف الثاني من العام.

وقال نوفاك "في رأيي أن السوق متوازنة الآن، مع الأخذ في الاعتبار القرارات التي اُتخذت في وقت سابق، وكذلك الخفض الذي قمنا به، والتخفيضات التي شهدنها في دول أخرى".

واستطاعت روسيا الحفاظ على انتاجها وصادراتها من النفط بفضل قدرتها على تحويل مبيعاتها من منتجات الطاقة خارج أوروبا،السوق التقليدية لها، بعد تعرضها لعقوبات قاسية بسبب أزمة أوكرانيا.

وقال نوفاك إن روسيا ستصدر إلى آسيا 140 مليون طن من النفط الخام والمنتجات النفطية هذا العام، وهي الكمية التي كانت تصدر في السابق إلى أوروبا.

وأضاف أن بلاده ستزود الغرب بكميات تتراوح من 80 مليون طن إلى 90 مليون طن من الخام والمنتجات النفطية في 2023.

وبحسب بيانات "فورتيكسا"، فقد بلغت شحنات المنتجات البترولية الروسية، التي يمثل وقود الديزل أكثر من نصفها، نحو 1.9 مليون برميل يومياً خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من أبريل. وفي حال استمرار هذا المعدل لبقية الشهر، فسوف تسجّل الصادرات أعلى مستوى لها في مثل هذا الوقت من العام، وذلك منذ عام 2016 على الأقل.